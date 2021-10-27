/658366/نقابة-البناء-والأخشاب-تواصل-سلسلة-لقاءاتها-لدعم-الشباب-في-المشاركة-السياسية

استكملت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، سلسلة الندوات واللقاءات مع أعضاء اللجان النقابية من الشباب تحت عنوان "دعم النقابات العمالية للشباب وتأهيليهم للمشاركة السياسية".

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاءات نقابة الاخشاب والبناء

نقابة الأخشاب والبناء

تستهدف اللقاءات زيادة الوعي لدى شباب العمال في المشاركة السياسية، وخدمة القضايا العمالية بما يساهم في دعم الإنتاج، لصالح الاقتصاد الوطني.

وشهدت الندوة التي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، مشاركة الدكتور هشام فهمي، مساعد رئيس الوزراء السابق، والدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية.

وتناولت الندوة أهمية إعداد الشباب للمشاركة بفعالية سياسيا وأهمية تواجدهم في كافة المجالات المختلفة، لاسيما وأن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة في دعم وجود الشباب سواء في مجلس النواب أو الشيوخ وكذلك معاوني الوزراء ونواب المحافظين.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أهمية تواجد اللجان النقابية بين العمال الذي يمثلونهم والاستماع لمشاكلهم، وفتح قنوات اتصال دائمة من أجل وضع حلول لأي إشكاليات.

ولفت الجمل، إلى أهمية إعلاء مبدأ الحوار والتفاوض لتحقيق أكبر استفادة لصالح العمال في كافة المؤسسات، مؤكدا أن استقرار الأوضاع داخل المنشآت الإنتاجية المختلفة يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته دعا الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، إلى أهمية حرص القيادات النقابية على التثقيف والتدريب بشكل مستمر لرفع كفاءتهم بما يعود بالنفع على لجانهم النقابية.

وشدد على أهمية إلمام ممثلي العمال بكافة التشريعات العمالية وكل ما يخص العمال من قوانين، فضلا عن معرفة اللوائح المنظمة لعملهم بما يساهم في تعزيز قدراتهم على التفاوض.