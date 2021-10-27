نواب الشيوخ: إلغاء حالة الطوارىء يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة..وخطوة صحيحة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

/658367/نواب-الشيوخ-إلغاء-حالة-الطوارىء-يؤكد-أن-مصر-تسير-بخطى-ثابتة-نحو-الجمهورية-الجديدةوخطوة-صحيحة-لتطبيق-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

علق عدد من أعضاء مجلس النواب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالغاء مد حالة الطوارئ قرار حكيم يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها البلاد بفضل القيادة السياسية وشعبها العظيم و تضحيات أبنائها، كما أنها تؤكد حرص الدزولة على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

دوت الخليج يرصد تعليقات نواب الشيوخ بشأن الغاء مد حالة الطوارئ

حالة الطوارئ

علقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، على قرار الرئيس السيسي بشأن مد حالة الطواريء قائبة:” بخطى واثقة تسير مصر نحو الجمهورية الجديدة ،التي تبدو ملامحها كحلم راود المصريين على مدار عشرات السنين، و قيض الله له الزعيم الملهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليجسده في إصرار و عزيمة ، عبر مشروع وطني متكامل يستهدف كل مناحي الحياة في مصرنا الغالية”.

الغاء حالة الطوارئ

وتابعت:” ويأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطواريء لأول مرة منذ سنوات طويلة بمثابة إعلان عن انتصار الشعب المصري على الإرهاب الأسود و دحره كل مخططات من أطلق عليهم الرئيس أهل الشر و الذين حاولوا النيل من استقرار مصر و أمنها عبر تمويل بلغ مليارات الدولارات ، و لكن رجال الوطن الأبطال من القوات المسلحة و الشرطة الباسلة كانوا له بالمرصاد ، و قد أكد الرئيس فضل الشهداء الأبرار في تحقيق ما وصلت إليه بلدنا من امن و أمان كانا حافزاً لاصدار سيادته هذا القرار .

الجمهورية الجديدة

فيبي فوزي معلقة على قرار إلغاء حالة الطوارىء: مصر تسير بخظى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة واكملت:” على جانب آخر اتصور ان مثل هذا القرار سوف تكون له أصداء واسعة على الأصعدة السياسية و الاقتصادية العالمية ، إذ يكرس لما وصلت إليه الأحوال في مصر من استقرار كفيل بجذب المزيد من رؤوس الأموال و الاستثمارات التي يعنيها كثيرا تهيئة الأجواء الملائمة لإنشاء مشروعاتها الصناعية والاستثمارية و اللوجستية ، فضلا عن قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم موارد الاقتصاد المصري .

واختتمت:” كما اجد هذا القرار مكملا لعديد من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا لتشكل منظومة متكاملة لرؤية الجمهورية الجديدة ، أعني بذلك الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، و اصدار تقرير التنمية البشرية ، و غيرها من الخطوات التي يمكن اعتبارها نقلة نوعية في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري . كل التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعي جيدا متطلبات كل مرحلة و الذي يمتلك رؤية متكاملة لتنمية و تغيير شكل الحياة في مصر ما يرشحه بامتياز لان يكون أهم بناة مصر العظام”.

رشا اسحق: قرار السيسي يعزز الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة

أشادت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ فى جيمع أنحاء البلاد، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة و تراكمية الاثر و لاتظهر نتائجها الا بشكل متدرج، وهو الامر الذي يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب علي التحديات المتراكمة، والتصدي لأوجه النقص القائمة، لافتة إلى أن القرار يعلن للعالم أن مصر الان و هي علي اعتاب الجمهورية الجديدة تتمتع بالامن و الاستقرار في كافة ربوع البلاد.

رشا اسحق لـ دوت الخليج: دعم توجيهات الدولة نحو البناء ضمن الأجندة التشريعية للشيوخ خلال دور الإنعقاد الثاني رشا اسحق لـ دوت الخليج: دعم توجيهات الدولة نحو البناء ضمن الأجندة التشريعية للشيوخ خلال دور الإنعقاد الثاني بالصور.. رشا اسحق ترافق قيادات مديرية الصحة بسوهاج لمتابعة أعمال حملة معا نطمئنبالصور.. رشا اسحق ترافق قيادات مديرية الصحة بسوهاج لمتابعة أعمال حملة معا نطمئن حالة الطوارئ ووجهت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، تحية تقدير واعتزاز لشهدائنا الأبطال من أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى مرحلة جديدة من الأمن و الاستقرار.

حقوق الانسان كما وجهت النائبة رشا اسحق، تحية للشعب المصري العظيم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و نعلن عزمنا علي استكمال مسيرة تعزيز احترام و حماية كافة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية المتضمنة في الدستور و التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية والاقليمية المنضمة إليها مصر كخارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الانسان.

وكان الرئيس السيسي، أعلن عبر صفحته الرسمية عن قرار إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وجاء نص إعلان الرئيس كالتالي:"يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء .

وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار.

ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.

‏ دوت الخليج. دوت الخليج. دوت الخليج."