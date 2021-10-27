/658369/كثافات-مرورية-بسبب-سقوط-لوحة-إعلانات-على-محور-26-يوليو

تعطلت حركة المرور على محور 26 يوليو في اتجاه أكتوبر، نتيجة سقوط لوحة إعلانات على الطريق، و على الفور انتقلت الخدمات المروريةإلى مكان الواقعة، لتيسير حركة السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى وفحص وجود تلفيات من عدمه.

دوت الخليج

وكانت شهد منذ قليل عدد من محاور وميادين القاهرة والجيزة، كثافات مرورية متوسطة، وسط تدعيم الطرق بالخدمات المرورية لملاحظة حركة المرور ونشر الأوناش لرفع أي أعطال أو تحسبًا لوقوع أي حوادث أعلى المحاور.

كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة بمحور صلاح سالم في الاتجاهين أمام المتجه من العروبة إلى مطار القاهرة الدولي ، وكذلك الأمر للمتجه من الطيران حتى مطلع أكتوبر بسبب زيادة الأحمال.

زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة

كما تباطأت حركة سير المركبات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر.

كما شهد أيضًا محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان والبطل أحمد عبد العزيز كثافات مرورية متوسطة، وكذلك ظهرت كثافات بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

كما ظهرت كذلك كثافات وتباطؤ في حركة السيارات بمحيط ميدان النهضة والجامعة القاهرة وبين السرايات، ومحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.