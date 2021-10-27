الفريق أسامة عسكر.. أدوار تاريخية فى التصدي للإرهاب وتطوير القدرات العسكرية «بروفايل»

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب بقيادة اللواء أركان حرب أسامة رشدي عسكر مع ترقيته إلى رتبة الفريق اعتباراً من اليوم السبت.

السيرة الذاتية للفريق أسامة عسكر

مسيرة حافلة للفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، فى مواجهة الإرهاب وتطوير القدرات القتالية والعسكرية لجنود الجيش المصري.

الفريق أسامة عسكر، من مواليد 1 يونيو 1957 بمحافظة الدقهلية، تخرج في الدفعة 70 حربية من الكلية الحربية ضابطاً في سلاح المشاة وحصل على جميع الفرق الحتمية بهذا السلاح.

كما أن هناك عددًا من المؤهلات التى حاز عليها الفريق أسامة عسكر، فهو حاصل على ماجستير فى العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وأيضًا زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

مناصب الفريق عبدالله عسكر

وتدرج في المناصب العسكرية حيث تولى قائد لواء في المنطقة المركزية العسكرية، وبعدها قائدًا للفرقة 23 في الجيش الثالث الميداني، ترقى في إلى رتبة لواء في 1 يوليو 2009، وعقبها تولى رئيس فرع العمليات في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان الجيش الثالث الميداني، ثم قائدًا للجيش الثالث في 13 أغسطس 2012، خلفًا للفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع.

وللفريق أسامة عسكر، العديد من الأدوار التاريخية الهامة فى التصدي لمحاولات الإرهاب، والتى تمثلت فى تصديه لمحاولات إحراق المدينة، عقب أحدا يناير 2013، وأحكم السيطرة على محافظة السويس وجنوب سيناء.