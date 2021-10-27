/658371/محمد-عمارة-موسيماني-يتحمل-سوء-أداء-الأهلي-ومباراة-الإسماعيلي-صعبة

أكد محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي والإسماعيلي ديربي الدوري المصري مثل مباراة الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الأهلي لديه مباراة قوية اليوم أمام الإسماعيلي وستكون المباراة قوية للغاية وأتمنى الفوز على الإسماعيلي من أجل عودة الدوري للفريق من جديد".

وزاد "أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة غير جيد مع بيتسو موسيماني، والجماهير غير راضية عن أداء الفريق نظرا لضعف الأداء المقدم من اللاعبين".

وواصل "الأهلي فاز على الحرس الوطني بسبب ضعف المنافس، وكان لابد أن تكون النتيجة كبيرة وبسداسية، ولكن الأهم في المباريات القادمة من أجل العودة للأداء المعهود".

وأردف "موسيماني يتحمل عدم الظهور بشكل جيد خلال مباريات الأهلي، ولا يوجد أي جمل تكتيكية للفريق خلال المباريات، وذلك عكس ما حدث خلال بدايتة مع الفريق في البداية".

واختتم "موسيماني معاه أفضل لاعيبة في مصر، ولا توجد أي أعذار خلال مباراة اليوم ولابد من عودة الروح للاعبين من جديد".

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‏أكد طه إسماعيل، محلل قنوات أون تايم سبورتس، أن أداء لاعبي الأهلي أمام الحرس الوطني لم يكن مقنعا خاصة في الشوط الثاني.

وأضاف خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس الوطني "لاعبي الأهلي لديهم تعب بدني وذهني، ولم يكن هناك تركيز خلال المباراة من أجل التركيز وتسجيل الأهداف".

وواصل" متعجب من عدم مشاركة بدر بانون في وقت مبكر خاصة أن لاعبي الحرس الوطني كانوا متفوقين في الكرات الهوائية، ولم يكن هناك أي تركيز وفازوا بجميع الكرات أمام دفاعات النادي الأهلي وكان لابد من مشاركة بدر بانون في وقت مبكر".

محمد عمارة

وزاد" أكرم توفيق كان نجم اللقاء من جانب الأهلي، بالرغم من أنه شارك في أوقات قليلة ولكنه قدم مستوى متميز، وكان اللاعب الوحيد الذي يحافظ على الكرة وزيادة الاستحواذ للنادي الأهلي، وباقي اللاعبين لم يكن هناك تركيز من جانبهم، وهذا أمر محير".

واختتم" الحرس الوطني تفوق في شوط المباراة الثاني، وموسيماني دائما يتأخر في التغييرات، وهذه مشكلة كبيرة لابد من حلها، ومشاركة وليد سليمان بدلا من كهربا جاءت في وقت متأخر، ولم تكن هناك أدوات على دكة البدلاء تستطيع إفادة الفريق".