/658374/سعفان-الصغير-مباراة-الإسماعيلي-والأهلي-صعبة-وصفقات-الدراويش-جيدة

أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي السابق، أن مواجهة الأهلي في بداية الدوري ستكون صعبة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" الأهلي قادم من بطولة أفريقيا ولديه دوافع كبيرة للفوز بالدوري بعد الخسارة خلال الموسم الماضي لصالح الزمالك، ودائما المباراة كانت في منتصف الدوري وكانت لها رونق وأهمية كبيرة والأهم تقديم مباراة كبيرة اليوم".

وزاد "غياب طلعت يوسف عن المباراة اليوم في الإدارة الفنية للنادي الإسماعيلي سيكون له تأثير كبير على الفريق، ولكن المدرب العام سيكون متواجد، وأتمنى تحقيق الفوز على الأهلي مساء اليوم".

واختتم “الإسماعيلي يضم العديد من اللاعبين المميزين، وصفقات الفريق قبل بداية الموسم كانت جيدة وسيكون لها تأثير إيجابي على الفريق”.

خالد القماش: لابد أن يكون رئيس الإسماعيلي القدرة لديه القدرة المالية أولا للخروج من الأزمات

أكد خالد القماس، نجم الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي لا يقل دائما عن أندية الأهلي والزمالك، وذلك برغم ما يحدث للفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الإسماعيلي الضلع الثالث للدوري المصري، وهناك أبناء الفريق هم من يحملوا النادي وأبرزهم الكابتن على أبو جريشة، ويعاني النادي ماديا للغاية، في ظل ظهور أندية الشركات خلال السنوات الأخيرة".

مباراة الإسماعيلي والأهلي

وتابع" هناك عدد كبير من اللاعبين تم التواصل معهم من أجل التواجد مع الفريق الموسم القادم، وسيتم تجهيز الشيكات الخاصة بمقدم التعاقدات، ولكن من يحمل الفريق في منتصف الموسم".

وأردف" عائلة عثمان لن تترشح في الانتخابات القادمة، ولابد من المرشح أن يعرف أنه سيعمل على الصرف على النادي ماليا، والنادي يريد أن يعودة لسابق عهدة الجميل".

واختتم" حتى الآن لم يتم إنهاء أزمة نادي النجوم، والفريق مهدد بعد إبرام التعاقدات، والفريق سيكون به العديد من اللاعبين الشباب داخل الفريق".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.