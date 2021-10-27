/658375/بعد-تعيينه-مستشارا-لرئيس-الجمهورية-لمبادرة-حياة-كريمة-السيرة-الذاتية-للفريق-محمد-فريد-حجازي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيين الفريق محمد فريد حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.
ويعد الفريق محمد فريد حجازي من مواليد 5 /5 /1954 حيث تخرج من الكلية الحربية بتاريخ 1 /4/ 1977، وحصل على جميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاه، كما حصل ايضا على دورة أركان حرب عام ، ودورة كلية الحرب العليا .
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تدرج حجازي فى جميع الوظائف القيادية لسلاح المشاه حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكى ، ثم رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية، ثم رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى ، وقائد الجيش الثانى الميدانى ، وأمين عام وزارة الدفاع، ومساعد وزير الدفاع .
الأنواط والنياشين
حصل حجازي على ميدالية 30 يونيو 2013، وميدالية 25 يناير 2011 ، ونوط التدريب، ونوط الواجب العسكرى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة .
وشهد الفريق محمد فريد، إجراءات رفع الكفاءة القتالية لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لتنفيذ كل ما تكلف به من مهام لتأمين حدود مصر على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها في كافة الأسلحة والتخصصات لدعم قدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها.
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