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 رئيس مجلس النواب:  نعتز بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر ورومانيا...و نسعى لتفعيل سبل التواصل بالبرلمان الروماني

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/658376/رئيس-مجلس-النواب -نعتز-بالعلاقات-التاريخية-التي-تربط-مصر-ورومانياو-نسعى-لتفعيل-سبل-التواصل-بالبرلمان-الروماني

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -اليوم -الأربعاء كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

دوت الخليج

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  بكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها برومانيا، والتي تحل هذا العام الذكرى الـ 115 للعلاقات بين البلدين الصديقين، كما اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الروماني، والتنسيق المُشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

 رئيس مجلس النواب:  نعتز بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر ورومانيا...و نسعى لتفعيل سبل التواصل بالبرلمان الروماني

من جانبه، عبر  كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في رحاب مجلس النواب المصري، ومُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الرومانية على كافة المستويات.

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عقب اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، وذلك لتدشين المعرض المُقام بمجلس النواب، والذي يحتوي على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية – الرومانية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية – الرومانية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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