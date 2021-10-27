/658378/فيلم-العودة-ينافس-في-مهرجان-يهلافا-الدولي-للأفلام-الوثائقية

ينافس الفيلم الوثائقي العودة في الدورة الـ 25 من مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية ضمن مسابقة Opus Bonum وهو قسم مسابقة الأفلام الوثائقية من جميع أنحاء العالم، والذي ينطلق في الفترة ما بين 26 وحتى 31 أكتوبر بجمهورية التشيك بعد أن حظي على عرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم «العودة» الذي ينافس في مهرجان يهلافا الدولي للأفلام الوثائقية.

قصة فيلم «العودة»

قصة الفيلم الذي تدور أحداثه عن والد سارة الشاذلي، ويدور الفيلم حول والد سارة ذي الـ80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية، بسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات.

بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة، الفيلم إنتاج وتوزيع شركة أفلام مصر العالمية، مهندس الصوت ماريسول كاو ميلان، تصحيح ألوان نانسي أنجلو، سيناريو وتصوير ومونتاج وإخراج سارة الشاذلي.

السيرة الذاتية لسارة الشاذلي

سارة الشاذلي بدأت دراستها في جامعة كونكورديا وتخرجت من الجامعة الأمريكية بباريس.

بدأت سارة دراستها في السينما في جامعة كونكورديا في كندا و تخرجت من الجامعة الأمريكية في باريس وتخصصت في دراسات الأفلام . في ٢٠١٧ التحقت بالمدرسة الدولية للسينما والتلفزيون (EICTV) في كوبا و تخصصت في إخراج الأفلام الروائية ، حيث كتبت و أخرجت أفلام قصيرة مثل "سوما" و "الأم" و"إيزابيل" "و" عيد الميلاد ". بعد دراستها للسينما في الجامعة الأمريكية تدربت بقسم الأرشيف في "سينماتك" في باريس، وتعمل سارة حاليًا على أول فيلم روائي طويل لها بعنوان " نور" والذي تناول فتاة تقضي فترة مراهقتها في سن الـ 16 بالمدرسة الفرنسية.

عُرض فيلمها الوثائقي "Jo" في مهرجان Cinemed الدولي للسينما المتوسطية في مونبلييه عام 2014 خلال تكريم المخرج المصري يوسف شاهين. ثم قامت بعمل برنامج مدته ثلاث سنوات في المدرسة الدولية للسينما والتلفزيون (EICTV) في كوبا ، وتخصصت في إخراج الروايات.

كتبت سارة وأخرجت وأنتجت فيلمًا متوسط الطول بعنوان "عيد الميلاد" ، وهو فيلم شخصي هجين تلعب فيه الدور الرئيسي.

إيزابيل لسارة الشاذلي يحصد جائزة أفضل فيلم قصير

حصلت آخر أفلامها القصيرة "إيزابيل" على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المسابقة الرسمية "سينما الغد" في عام 2020. وينافس فيلمها العودة في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي من خلال مسابقة الأفلام الوثائقية