جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابا دوريا بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات.





نص الكتاب الدورى على أن يتم دمج اختبارى الشهر الأول والثانى من الفصل الدراسى الأول معا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون فى المقرر الدراسى الذى تم تدريسه خلال تلك الفترة ويعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. نظام امتحانات الصف الرابع الابتدائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.