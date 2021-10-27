فيديو.. الجيزة ترصف شارع نعمة الله أهم بدائل الأهرام

جدة - نرمين السيد - انتهت محافظة الجيزة، من تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع نعمة الله بحى الطالبية، وهو المحور البديل الواصل بين شارعى محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وشارع الهرم، لربطهما بعد الإغلاق الخاص بمحطة مترو أنفاق المريوطية.





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