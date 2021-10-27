فيديو.. استكملت رحلة التفوق رغم تعرضها لحادث أليم.. ياسمين تقهر العجز

جدة - نرمين السيد - عقارب الساعة تشير إلى الواحدة ظهرًا، صافرات الإنذار تدوى فى أرجاء المحطة، وما إن دخل القطار عبر مساره حتى فقدت توازنها، لتجد نفسها أسفل العجلات المعدنية لتحدث الفاجعة الكبرى، وتفقد قدميها.





ياسمين، كانت فى انتظار وسيلة تنقلها إلى جامعة الزقازيق، المقيدة فيها كلية التجارة "إنجليزى"، الفرقة الثالثة، وبعد الحادث تبدلت حياتها ومعالمها، خصوصًا أنها فى مقتبل عمرها.

ظلت الطالبة داخل المستشفى تحت إشراف "كونسولتو" من الأطباء فى عدة تخصصات لمدة 4 أشهر، وبعدها أصبحت مستكينة لأقدارها، وكان دعم والدها ووالدتها لها كلمة السر فى تقبل الحياة مرة أخرى.

التقى "دوت الخليج" ياسمين: "كنت عايشه كابوس.. تعودت على الحركة، مبقعدش أبدًا، ونشيطة فى الدراسة ومتفوقه.. مرة واحدة لقيت نفسى على كرسى، وأيامى بقت شبه بعض".

تصمت الشابة للحظات، وتعود من جديد بصوت حزين: "ذاكرت ليل ونهار ومحطتش فى بالى عجزى، وتفوقت بتقدير جيد جدًا وتخرجت"، بدأت الفتاة رحلتها مع الحياة بدعم نفسى كبير من أسرتها، وبعدها تمكنت من تعويض أسرتها نفسيًا بأن ابنتهم مازالت على قيد الحياة وتستكمل رحلتها بقوة تفوق قوتها السابقة.

وتابعت: "حلم عمرى أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأٍسلم عليه، وأحضر معاه مؤتمرات الشباب.. ونفسى أتوظف فى بنك".