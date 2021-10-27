صور.. رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع رئيس رومانيا تعزيز آليات التعاون برلمانيا

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس، والوفد المرافق له، والذى يقوم بزيارة لمصر حاليا، وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.





رحب رئيس مجلس الشيوخ، بالضيف الكبير، مؤكدا أن هذه الزيارة تعتبر تكريما وتوطيدا للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا، معربا عن تطلعه بأن تشهد مزيدا من التطور فى مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانيا واقتصاديا وثقافيا وسياحيا خصوصا فى ظل العلاقات الاخوية المميزة بين الرئيس السيسى والرئيس يوهانيس.

وأعرب رئيس الجمهورية الرومانى، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا بالحفاوة التى قوبل بها فى مصر والتى تحظى لديه ولدى المواطن الرومانى بتقدير شديد قيادة وشعبا، مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خصوصا فى ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة تمتد الى 115 عاما.

ووجه الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان الرومانى لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين مشيرا إلى ان الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية وان ذلك سيساهم فى دفع وتطوير العلاقات بين مصر ورومانيا فى مختلف الأوجه.

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