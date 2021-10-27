الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على قرية ”بني تميم” بمحافظة ديالى شرقي العراق

يدين الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، على قرية "بني تميم" بمحافظة ديالى شرقي العراق، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.

ويشدد الأزهر على أن استباحة دماء الآمنين الأبرياء؛ إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان والإنسانية، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا تضامنه مع العراق الشقيق، قيادة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".