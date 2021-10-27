مباراة الأهلي والأسماعيلي.. الموعد والقنوات الناقلة بث مباشر وترددها

يبحث جمهور الأهلي ويترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والإسماعيلي التي ستجمعهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويبحث الأهلي والإسماعيلي عن أول فوز مع انطلاقة الدوري الممتاز، من أجل الدفعة المعنوية في مستهل المسابقة المحلية.



ما هو موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي؟

مباراة الأهلي والإسماعيلي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي؟

مباراة الأهلي والإسماعيلي تذاع بشكل حصري عبرقناة ontime sports، و أعلنت مجموعة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي على الهواء مباشرة عبر قناة اون تايم سبورت HD البث الفضائي والأرضي على أن يكون هناك استوديو تحليلي للمباراة يبدأ قبل موعد انطلاقها بحوالي ساعة، وكذلك قناة النادي الأهلي الرسمية قد أعلنت نقل المباراة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى كواليس تدريبات الفريق وأجواء ما قبل المباراة وانفرادها بلقاءات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني.



ما هو تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد؟

مجموعة قنوات اون تايم سبورتس قامت بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو " 11861 معدل الترميز 27500".



تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد لمشاهدة مباراة الاهلي ضد الإسماعيلي

قناة اون تايم سبورتس تذيع من خلال التردد الجديد " 11861 معدل الترميز 27500" الاهلي والإسماعيلي، وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.



تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز

التردد الجديد هو " 11861 معدل الترميز 27500" .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5



ما هو تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي؟

يمكن مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي؟

الفريقان التقيا من قبل في 115 بتاريخ منافسات الدوري المصري الممتاز، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في 59 مباراة، بينما فاز الدروايش في 22 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 34 مباراة، وسجل لاعبو الأهلي 169 هدفًا في شباك الإسماعيلي، مقابل 93 هدفًا للدراويش.