/658384/نشرة-أخبار-الفن-أمينة-خليل-تعلن-انفصالها-عن-خطيبها-شيرين-رضا-تكشف-تفاصيل-تعرضها-للخيانة-وهذا-موعد-حفل-الجوكر-على-مسرح-الزمالك

شهدت الساحة الفنية ،اليوم الأربعاء، العديد من الأنباء الهامة والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

أمينة خليل تعلن انفصالها عن خطيبها عمر طه

كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر طه، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي.

أجابت أمينة خليل على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في برنامج ، عن موعد حفل زفافها، قائلة: "قدر الله ماشاء فعل، نصيب.. عندي يقين إن ربنا شايل لينا حاجة أفضل وأحلى".

وأشارت أمينة خليل إلى أن بعض الرجال لا يتحملون فكرة شهرة زوجاتهم وشريكاتهم، وأن الإيجو الخاص بهم لا يمكنهم من التحمل.

شيرين رضا تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة

حلت الفنانة المصرية شيرين رضا، ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» للإعلامية لميس الحديدي والذي يُعرض عبر فضائية «ON»، وتحدثت خلال الحلقة عن مواضيع عدة، منها ما يخص حياتها الشخصية والأخري تخص حياتها الفنية.

كشفت الفنانة شريين رضا تفاصيل تعرضها للخيانة الزوجية من صديقتها المقربة خلال فترة زواجها، دون أن تكشف مع أي زوج حدثت الخيانة، قائلة: "قصة وجع كبيرة.. ورفضت أواجهها، هقول لها إيه؟ ليه عملتي كده؟".

وتابعت: "في يوم ما حصلت الخيانة قررت أقطع علاقتي بها وخرجتها من حياتي تماما، كما قررت أن تنهي علاقتها بزوجها".

الجوكر يحيي حفله على مسرح الزمالك بعد تأجيله بسبب كورونا

يستعد مغني الراب الشهير بالجوكر، لإحياء حفله الغنائي على مسرح الزمالك يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيله بسبب فيروس كورونا.

أعلن الجوكر عن موعد حفله من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتب:" هدلعكوا بتراكين تلاتة اليومين اللي جايين، وبعدين أشوفكوا يوم الجمعة ١٩ نوفمبر في مسرح الزمالك نغني كل اللي فاتنا مع كل القديم سوا".

نجلاء بدر ضيفة برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي

تحل النجمة المصرية نجلاء بدر، ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» المذاع على محطة وراديو نجوم FM 100.6، غدًا الخميس في الثامنة مساءً مع المذيعة إنجي علي.

شوقت إنجي علي متابعيها ومحبي نجلاء بدر للحلقة، من خلال نشرهاصورة لها برفقة بدر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة "انتظرونا يوم الخميس مع الجميلة المتمردة والموهوبة علي نجوم اف ام الساعة 8 مساء".