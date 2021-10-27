/658372/حمايا-حاول-يتحرش-بيا--بيقولي-أنا-وأبني-واحد-نيرة-أمام-محكمة-الأسرة-السلام

«حمايا حاول يتحرش بيا كذا مرة».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «نيرة» 31 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «سامح»، 42 عامًا، أمام محكمة الأسرة السلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة السلام

متجوزة بقالي سنتين

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنتين، جواز عائلي بس من بعيد، معنديش أطفال، كان طيب بس أكتشفت غير كدا، قعد فترة من غير خلفه، ولما حملت وبقيت في الشهر الرابع، لاقيته جه في مرة من الشغل بليل بيزعق في وشي وتعدى عليا بالضرب والسب ووقعت على الأرض وأغم عليا، وللأسف خسرت الطفل اللى كنت منتظراه ولما ربنا يكرمني يسقطني هو بإيداه ولاخايف عليا ولا عايز الطفل».

قالي أسف

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة السلام : «جه اعتذرلي وقالي أنا أسف، وهنبدأ من جديد، بس قالي أنا هبيع الشقة عشان مش معايا فلوس وهنروح نقعد عند أهلي الفترة عقبال مايتحسن الحال، روحنا قعدنا عند أهله، وكان في الأول معاملتهم حلوة ليا، والدته متوفية، وأبوه بس اللي عايش واخوته بيشتغلوا وبيجوا بليل على النوم بس ، وأنا جوزي بيشتغل وبيجى بالليل، بدأ حمايا لما نكون لوحدينا في الشقة بيلمحلي بحاجات كتير ويقولي عادي هو أبني فأحنا الأتنين واحد».

حاول كذا مرة يتحرش بيا

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «وحاول كذا مرة يتحرش بيا، بس مقدرتش أكمل على الوضع دا، وهددني كذا مرة أني لوقت لجوزي هيقوله أني أنا اللي عايزة كدة علشان أخد منه فلوس، أنا استحملتهم كتير، بس لحد كدة وكفاية، طلبت منه الطلاق رفض وقالي مفيش طلاق انا هحبسك هنا، روحت سبت البيت وذهبت إلى أسرتي، ولجأت إلي محكمة الأسرة السلام لرفع دعوى خلع ضده».