احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية الرومانية..حنفي جبالي يُدشن معرضاً للوثائق التاريخية

/658383/احتفالا-بالذكرى-الـ-115-لبدء-العلاقات-الدبلوماسية-الرومانيةحنفي-جبالي-يدشن-معرضا-للوثائق-التاريخية

اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، وذلك لتدشين المعرض المُقام بمجلس النواب، والذي يحتوي على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية – الرومانية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية – الرومانية.

تدشين المعرض المصري الروماني بمجلس النواب

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها برومانيا، والتي تحل هذا العام الذكرى الـ 115 للعلاقات بين البلدين الصديقين.

لقاء حنفي جبالي برئيس رومانيا

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء حنفي جبالي برئيس رومانيا

كما اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الروماني، والتنسيق المُشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

جاء هذا خلال استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -اليوم -الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

من جانبه، عبر كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في رحاب مجلس النواب المصري، ومُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الرومانية على كافة المستويات.

وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، فقد احتفلا عام 2006 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث أن الروابط التي تجمع ما بين البلدين، تسبق تلك المدة الزمنية الـ(100 عام)، وشهدت تعاونا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.

الرئيس الرومانى بضيافة مجلسى النواب والشيوخ بعد لقاء السيسى اليوم

تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدرٍ كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.