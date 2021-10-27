/658385/قبل-لقاء-انطلاق-الدوري-تاريخ-مواجهات-الإسماعيلي-والأهلي

ينتظر جمهور القلعه الحمراء مساء اليوم الأربعاء لمتابعه اللقاء الذي يجمع مع الدروايش علي استاد برج العرب ضمن الجوله الأولي من مسابقات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل مباراة الليلة يستعرض دوت الخليج تاريخ لقاءات الفريقين في جميع البطولات سواء المحلية أو القاريه.

قبل لقاء اليوم لعب الفريقان 138 مباراة، فاز الأهلى في 71 مباراة مقابل 29 للإسماعيلى وتعادلا في 38 لقاء، سجل الدراويش 117 هدفًا بينما أحرز الأحمر 206 أهداف.

الدورى العام

لعب الفريقان 115 مباراة، فاز الأهلى في 59 مباراة مقابل 22 للإسماعيلى وتعادلا في 34 لقاء، سجل الأهلى 169 هدفا مقابل 93 للدراويش.

داخل ملعب الإسماعيلى نجح الدراويش من تحقيق الفوز في 16 مواجهه وتعادلا فى 18 وفاز الأهلى 23 مره.

أما داخل ملعب الأهلى فاز الإسماعيلى في 5 مواجهات، وتعادل في 16 وفاز الأهلى 34 مباراة.

وفي المباريات الفاصلة، فاز الأهلى مرتين وفاز الاسماعيلى مرة وسجل المارد الاحمر 5 أهداف وسجل الدراويش مثلهم

كأس مصر

لعب الفريقان 16 مباراة، فاز الإسماعيلى 5 وتعادلا 1 وفاز الأهلى 10 مباريات، سجل الإسماعيلى 13 هدفًا، بينما أحرز الأهلى 30 هدفًا.

السوبر المصرى

لعبا الفريقان مباراة واحدة فقط انتهت بالتعادل 1/1، وفاز الأهلى بضربات الترجيح 4/ 2، والتي أقيمت يوم 9 أغسطس 2007.

البطولات الأفريقية

تواجه الفريقان في 4 مباريات فاز الأهلى في مباراتين بينما فاز الإسماعيلى مباراة وتعادلا في لقاء واحد.

البطولة العربية

لعب الفريقان مباراتين فقط فاز الدراويش في مباراة، وحسم الأهلى مباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.