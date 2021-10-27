«أنا في بغداد بدون درع واقي»..شمس الكويتية تثير استفزاز جمهور إليسا

/658388/أنا-في-بغداد-بدون-درع-واقيشمس-الكويتية-تثير-استفزاز-جمهور-إليسا

شن جمهور المطربة اللبنانية إليسا حملة هجوم شرسة على الفنانة شمس الكويتية، بعدما أثارت غضبهم بمشاركة فيديو أثناء جولتها بالعراق مؤكدة أنها لا تردي درع واقي في إشارة منها لحادثة إليسا.

تحيا مصريرصد استفزاز شمس الكويتية لجمهور إليسا

كتبت شمس الكويتية عبر موقع انستجرام: «جولتي في شوارع العراق بغداد الحبيبة، بين إخوتي وناسي ومحبيني بدون درع واق من الرصاص، ولا بحاجة لحماية بينكم انتوا الأمان والسن».

وتابعت: «كالعادة وفي كل زيارة لي أحب أن أؤكد وأوضح للعالم كله الصورة الحقيقية للعراق أنه بلد الكرم والأمان والطيبة».

وكانت خرجت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا عن صمتها لترد على أنباء ارتدائها درع واقي أثناء إحياءها حفلها الأخير ببغداد، وذلك بعدما تداول رواد السوشيال ميديا صورة لها به.

إليسا تنفي شائعة ارتدائها درع واقي ببغداد

نفت إليسا تلك الشائعة بأنها عارية من الصحة، موضحة أن لا حاجة لها لارتداء درع واقي في بلد أهلها يحبونها.

غردت إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو.. وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية".

وتابعت: "كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب".

إليسا تحيي حفلًا ببغداد لأول مرة

اتت ذلك الأزمة بعدما أحيت إليسا، حفلا غنائيًا أول أمس الجمعة في بغداد لأول مرة على مسرح سندباد لاند، وقدمت إليسا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، ونشرت إليسا فيديو عبر حسابها على إنستجرام من الحفل، وكتبت عليه قائلة: "من أجمل الحفلات شكرًا بغداد".

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على انستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".