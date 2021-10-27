صور.. رئيس النواب يستقبل رئيس رومانيا ويُدشن معرضا للوثائق التاريخية

جدة - نرمين السيد - فى مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها برومانيا، والتى تحل هذا العام الذكرى الـ 115 للعلاقات بين البلدين الصديقين.

كما اكد المستشار الدكتور حنفى جبالى على أن مجلس النواب المصرى يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلمانى مع البرلمان الرومانى، والتنسيق المُشترك بينهما فى المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التى لاقاها فى رحاب مجلس النواب المصرى، ومُشيداً بالزخم الإيجابى الذى تشهده العلاقات المصرية – الرومانية على كافة المستويات.

عقب اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، وذلك لتدشين المعرض المُقام بمجلس النواب، والذى يحتوى على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية – الرومانية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية – الرومانية.