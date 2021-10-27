رسالة تهديد تجبر طائرة «مصر للطيران» على العودة إلى المطار القاهرة

أكد مصدر مسئول بمصر للطيران أنه تم عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة.

وأضاف المصدر، اليوم الأربعاء، “تم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة”.

قالت مصادر إن طائرة ركاب متجهة من القاهرة إلى موسكو أطلقت إنذارا عاجلا بعد اقلاعها وستعود الى مطار المغادرة.

ووفقا للمصادر تم إطلاق الإنذار بعد حوالي نصف ساعة من الإقلاع فوق البحر الأبيض المتوسط، حيث تهبط الطائرة “إيرباصA220” في المطار.

وأكدت المصادر وفقا للصورة المتواجدة أعلاه، أن الطائرة هبطت بسلام في مطار القاهرة، حيث كانت تابعة لشركة مصر للطيران.

وكان متحدث باسم شركة “مصر للطيران”، أعلن في وقت سابق، أن الشركة تتحقق من أنباء بشأن عودة رحلتها المتجهة من القاهرة إلى موسكو إلى مطار المغادرة.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” ردا على سؤال بشأن عودة رحلتها المتجهة إلى موسكو إلى مطار القاهرة الدولي مرة أخرى: “نحن نتحقق من هذه الأنباء”.

وأقلعت الطائرة من القاهرة الساعة 11:14 بالتوقيت المحلي (12:14 بتوقيت موسكو).

وبحسب لوحة الوصول في مطار دوموديدوفو، حيث كان من المفترض أن تهبط، كان من المتوقع وصولها إلى موسكو الساعة 4:23 مساءً مع تأخير لمدة نصف ساعة.