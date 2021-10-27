استقبل سفير مصر فى بلجراد "عمرو الجويلي" نيافة الأنبا "جوفاني” أسقف وسط أوروبا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى زيارته الأولى إلى صربيا، حيث تناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل، فضلاً عن رعاية الجالية المصرية بمختلف أنحاء صربيا.
في سياق متصل، أشار "الجويلي” إلى سابق مقابلته مع بطريرك الكنيسة الارثوذكسية الصربية "بروفيري” التي تطرقت إلى تنظيم عدة أنشطة للتعريف ببعض جوانب الموروث الثقافي المصرى، خاصةً إقامة معرض صور "الكنائس ضمن روائع العمارة المصرية" التي أصدرها قطاع العلاقات الثقافية الدولية بوزارة الثقافة، وبرامج إحياء رحلة العائلة المقدسة التي تقوم بها وزارة السياحة، وتنظيم عرض خاص للفيلم الوثائقي الصادر عن وزارة الآثار عن دير "القديس أنطونيو" باعتباره الدير الأقدم في العالم، وإمكانية أدراجه ضمن برامج الزيارة التي يقوم بها السياح الصرب إلى محافظة البحر الأحمر. وأضاف سفير مصر لدى صربيا أنه سيتم تنظيم تلك الأنشطة في شهر ديسمبر المقبل احتفالاً بأعياد الميلاد المجيدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقبال سفارة مصر فى بلجراد للأنبا ”جوفاني” أسقف وسط أوروبا فى زيارته... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.