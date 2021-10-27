بنك ناصر الاجتماعي يطلق حملة التطعيم ضد كورونا لموظفي البنك وأسرهم

اطلق بنك ناصر الاجتماعي، حملة تطعيم لموظفي البنك وأسرهم ضد فيروس كورونا "كوفيد-19 بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهي الحملة التي تأتي دعماً لمبادرات البنك المركزي لتوفير كافة سبل الحماية والأمان للعاملين في القطاع المصرفي المصري.

ويأتي ذلك، في إطار خطة الدولة للتوسع في تطعيم جميع العاملين بها ضد فيروس كورونا وانطلاقًا من حرصه الدائم على سلامة موظفيه

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، في بيان اليوم، إن البنك برئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي حرص منذ بداية أزمة كورونا على إطلاق العديد من الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة وأمان جميع العاملين والعملاء، حيث أن الحفاظ على سلامتهم يأتي على رأس أولوياتنا، مؤكدا أن الموظفين هم الثروة الأساسية للبنك.

وأضاف عشماوي، إن حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا" لموظفي البنك تحمل أيضًا رسالة توعوية لجميع المواطنين بضرورة الحصول على اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم والمساهمة في التغلب على الوباء، مثمنًا جهود وزارة الصحة في مكافحة الوباء منذ رصده وحتى الآن، عبر إجراء الفحوصات ومتابعة المصابين في المستشفيات والمراكز الصحية، وصولًا إلى إطلاق حملة التطعيم.

والجدير بالذكر، أن البنك نجح في مواجهه الجائحة منذ بدايتها، حيث واصل تقديم خدماته المصرفية لعملائه دون انقطاع من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية كما اتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة موظفيه وعملائه وفقًا للتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة.

كما كان للبنك اسهامات عده خلال هذه الازمة فتم طرح شهادة "ايد واحدة "للسادة الأطباء وطاقم التمريض بعائد 10.75% سنويا تقديرا لجهودهم ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة و تبلغ مدة الشهادة عام تبدأ قيمتها من ألف جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن 2 مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن الحصول علي التمويلات المختلفة الموجودة بالبنك بضمانها كما تم إطلاق مبادرة " شباب مصر الرقمية "بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتمويل اجهزة الكمبيوتر المحمول للمستفيدين من برامج التدريب بالمعهد نظرا للطروف الراهنة والتى تتطلب الاعتماد الكلى على التدريب عن بعد وتلقي المحاضرات عبرالانترنت وتبلغ قيمة تمويل جهاز الكمبيوتر بحد اقصي 10الاف جنيه يتم سدادها علي 3سنوات كما تم دعم المشروعات البحثية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 3مليون جنيه يتم صرفها في محاور مختلفة تشمل تصميم وتصنيع اجهزة تنفس صناعي وتطوير عقاقير لعلاج الفيروس وانتاج مطهرات وانظمة وقائية وتطوير كاشفات للفيروس وتطوير انظمة تعتمد علي الذكاء الاصطناعي للتحقق من حالات الاصابة وكذلك تمويل المشروعات ذات البعد المجتمعي هذا بجانب تفعيل خدمة صرف مستحقات عملاء البنك من خلال منافذ شركة فوري بما يُسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك حيث تم تخصيص 2000 منفذ من منافذ فوري بجانب كل منافذ فوري .