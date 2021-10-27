حفل استقبال للسفارة المصرية في النرويج على هامش مهرجان السينما لعرض أفلام...

أقام السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية بالنرويج، حفل إستقبال شارك فيه سفيرا فلسطين والجزائر لدى النرويج، ومجموعة من السياسيين النرويجيين على هامش عرض فيلم الناصر صلاح الدين فى إحدى دور السينما بوسط العاصمة النرويجية فى إطار مهرجان السينما لعرض أفلام المُخرج المصرى الراحل يوسف شاهين، حيثُ تم عرض فيلمى "باب الحديد"، و"إسكندريه ليه"، ثم تم عرض فيلم الناصر صلاح الدين فى ختام المهرجان. وقد لاقت الدعوة حضوراً طيباً من روّاد السينما النرويجيين.

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