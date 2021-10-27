مصر للطيران تعلن سلبية رسالة التهديد وتجهيز طائرة للإقلاع إلى موسكو

قالت شركة مصر للطيران، أنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز A220-300 تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز وإقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة الي مطار موسكو.
كانت أعلنت شركة مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، عن عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 المتجهة إلى موسكو، بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة، وعادت الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالى 22 دقيقة، وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة.
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