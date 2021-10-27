/658389/النائبة-فاطمة-سليم-تتقدم-باقتراح-برغبة-إلي-4-وزراء-للحد-من-إنتشار-ظاهرة-الانتحار

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإقتراح رغبة إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيررة الصحة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، بشأن زيادة نسبة انتحار الشباب في مصر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم فاطمة سليم بطلب احاطة لمنع انتشار ظاهرة الانتحار

ظاهرة الانتحار

وأوضحت فاطمة سليم، أنها تأمل في وجود حمالات توعية للشباب ووحملات للأهل بكيفية التعامل مع الأبناء في هذا الأمر ويفضل أن تكون الحملات بداخل المدارس والجامعات والنوادي ومراكز الشباب، موضحة أن تكون هذه الحملات تحث علي الأمل في الحياة.

انتشار حالات الانتحار

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه خلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الأخبار بشأن زيادة انتشار الشباب من الجنسين في سن المراهقة وكان تقرير وزارة الصحة العالمية عن عام 2019 حوالي 800ألف حالة انتحار علي مستوي العالم، وتقرير عام 2016 أوجد مصر علي رأس الدول العربية بإجمالي حالات 3799حالة تقريبا، مؤكدة أن هذه النسبة عالية جدا علي الدولة المصرية ومن اهم الأسباب التي تؤدي إلي الانتحار الإضطرابات النفسية وخاصة في سن الشباب والمراهقة ويعتبر هذا سن خطير جدا بحيث يكون الشباب به اكثر هشاشة في مواجة صعوبات الحياة.

وأضافت النائبة فاطمة سليم، أن الأسر المصرية يكون للأب سلطة كبيرة وهذا يجعل الكثير من الأباء يتعاملون بعنف وقهر كبير مع المراهقين من أبنائهم وهذا يؤدي إلي نمو احساس عميق بالقهر عند الشباب مما يدفعهم للانتحار.