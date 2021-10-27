خالد الغندور يشن هجوماً عنيفاً على الأهلي.. تفاصيل

/658391/خالد-الغندور-يشن-هجوما-عنيفا-على-الأهلي-تفاصيل

تحدث الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن حديث البعض على ركلة جزاء غير صحيحة خلال مباراة إنبي بالدوري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب خالد الغندور لاعب الزمالك السابق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”كمية الكلام من الأهلاوية علي ضربة جزاء الزمالك اللي اتحسبت ومنهم قناة الأهلي ومقديمها ومفيش حد جاب سيرة عن ضربة جزاء زيزو التي لم تحتسب وطبعاً، حرام شرعاً نتكلم عنها ولادي مش خطأ تحكيمي”.

حقق بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.

وسجل عمر السعيد الهدف الأول له والثاني للزمالك في انبي في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليمين قابلها عمر السعيد براسية قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وجاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع، من خلال ركلة جزاء نفذها أحمد سيد زيزو، على يمين المرمى.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على التواجد بمقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة مباراة الزمالك أمام إنبي المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباريات الدوري المصري منذ انطلاقة فاعليات البطولة من الأمس، للكشف عن المواهب المستحقة من المشاركة في صفوف الفراعنة.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري