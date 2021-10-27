البرلمان يرحب بالرئيس الروماني ويدشن معرض يؤرخ للعلاقات المصرية الرومانية علي مدار ١١٥ عاما..ورئيس الشيوخ يؤكد: الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين البلدين 

/658392/البرلمان-يرحب-بالرئيس-الروماني-ويدشن-معرض-يؤرخ-للعلاقات-المصرية-الرومانية-علي-مدار-١١٥-عاماورئيس-الشيوخ-يؤكد-الزيارة-تعتبر-تكريما-وتوطيدا-للعلاقات-التاريخية-بين-البلدين

استقبل مقر مجلسي النواب والشيوخ اليوم كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر وتحت شعار ١١٥ عاما من العلاقات بين مصر ورومانيا التقي الرئيس الروماني خلال زيارته لمقر البرلمان المصري بغرفتيه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ كما تم تدشين المعرض المقام بمجلس النواب، والذي يحتوي على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية – الرومانية، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية – الرومانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة الرئيس الروماني للبرلمان بغرفتيه

زيارة الرئيس الروماني للبرلمان

ورحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بكلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها برومانيا، والتي تحل هذا العام الذكرى الـ 115 للعلاقات بين البلدين الصديقين مؤكدا علي أن مجلس النواب المصري يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الروماني، والتنسيق المُشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

ومن جانبه، عبر كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في رحاب مجلس النواب المصري، ومُشيداً بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الرومانية على كافة المستويات. .

فيما استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس والوفد المرافق وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

واكد المستشار عبد الرازق ترحيبه الشديد بضيفه الكبير، مؤكداً ان هذه الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين مصر و رومانيا معرباً عن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياًواقتصادياً وثقافياً وسياحياً خاصة في ظل العلاقات الاخوية المميزة بين الرئيس السيسي والرئيس يوهانيس.

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية الروماني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالحفاوة التي قوبل بها في مصر والتي تحظى لديه ولدي المواطن الروماني بتقدير شديد قيادة وشعبأ، مؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة تمتد الي ١١٥ عاما، مشيرا الى ان الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية وان ذلك سيساهم في دفع وتطوير العلاقات بين مصر و رومانيا في مختلف الأوجه.

كما وجه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان الروماني لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين علي هامش لقائه برئيس مجلس الشيوخ .

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا، حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين قاما بعقد جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالرئيس الروماني.

العلاقات الثنائية بين البلدين

وأشاد الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، ومعرباً عن التطلع لتعزيز التعاون الثنائي بينهما في ضوء تنامي العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات رفيعة المستوي، وعلى رأسها زيارة السيد الرئيس إلى بوخارست في يونيو 2019، والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى رومانيا منذ حوالي ١٥ سنة.

من جانبه؛ أكد الرئيس الروماني سعادته بزيارة القاهرة، موجهاً الشكر للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومعرباً عن الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، إلى جانب دورها المحوري بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن الطفرة التنموية التي حققتها مصر، وما تم إنجازه من مشروعات قومية كبري في شتي المجالات.