/658393/إعترافات-المتهمين-بسرقة-مبلغ-مالي-من-سيارة-بمنشأة-ناصر

أدلى سائق وعامل، اليوم الأربعاء، بتفاصيل ارتكابهما سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة متوقفة بعد كسر الزجاج الأمامي لها، في منطقة منشأة ناصر، وأمرت جهات التحقيق حبسهما على ذمة القضية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل اعترافات سائق وعامل ارتاكابهما سرقة مبلغ مالي من داخل سيارة متوقفة بعد كسر الزجاج

تحريات رجال المباحث

وكشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة منشأة ناصر.

وأتضح أنها مقيدة باسم أحد المواطنين، وبمناقشته أمام رجال المباحث عن الواقعة، قرر ببيعه السيارة المشار إليها لأحد لأشخاص سائق، بمحافظة القليوبية، وأن الأخير وراء ارتكاب واقعة السرقة، بالاشتراك مع عامل بمركز لصيانة سيارات بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على المتهمين خلال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما مبلغ مالي.

أعترفوا المتهمان بارتكابهما واقعة السرقة، بأسلوب التتبع وكسر الزجاج، وأعترفا أيضًا المتهم التاني بأنه نظرًا لعمله بالمنطقة مكان سكن الضحية ومشاهدة الأخير خلال وضعه المبلغ المالي المستولى عليه داخل السيارة ملكه، اختمرت في عقله فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الأول، وتتبعاه حتى وصوله إلى المنطقة مكان البلاغ.

أضاف المتهم الأول أمام جهات التحقيق عن واقعة السرقة أيضًا، بإنفاقه المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء الضحية اتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.