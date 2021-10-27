تعرف على أيام الكشف الطبي لمعاوني النيابة الإدارية دفعتي 2013 و2014

دوت الخليج

-الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة .

-ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

-بطاقة دفع اليكتروني يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنية لسداد مصروفات الكشف الطبي بمصلحة الطب الشرعي.

-ضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية اللازمة.

-لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها،ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

وفي سياق أخر اليوم أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، عن تحديد يوم 2 نوفمبر المقبل لحلف اليمين الخاص بتعيين 97 معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2014، من كليات «الحقوق والشريعة والقانون والشرطة»، الصادر بشأنهم القرار الجمهوري رقم 498 لسنة 2021.

رئيس هيئة النيابة الإدارية

وأمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد،أن تكون مراسم حلف اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية الجدد، يوم الثلاثاء 2 نوفمبر المقبل بمقر وزارة العدل في لاظوغلي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ومن المقرر الالتزام بالزي الرسمي «بدلة سوداء ، قميص أبيض» والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية والتواجد في تمام الموعد المقرر، ويمكن الحصول على الوشاح الخاص بالنيابة الإدارية من مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنيل.