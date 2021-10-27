عبد الوهاب عبد الرازق للرئيس الروماني: الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا

/658395/عبد-الوهاب-عبد-الرازق-للرئيس-الروماني-الزيارة-تعتبر-تكريما-وتوطيدا-للعلاقات-التاريخية-بين-مصر-ورومانيا

اكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال لقائة بالرئيس الروماني، ترحيبه الشديد بضيفه الكبير، مؤكداً ان هذه الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين مصر و رومانيا، معرباً عن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياًواقتصادياً وثقافياً وسياحياً خاصة في ظل العلاقات الاخوية المميزة بين الرئيس السيسي والرئيس يوهانيس.

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لقاء الرئيس الروماني برئيس الشيوخ

جاء هذا خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ اليوم رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة لمصر حالياً وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ برئيس رومانيا

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية الروماني عن سعادته بهذه الزيارة مشيداً بالحفاوة التي قوبل بها في مصر والتي تحظى لديه ولدي المواطن الروماني بتقدير شديد قيادة وشعبأ.. مؤكداً على أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة تمتد الي ١١٥ عاما.

ووجه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان الروماني لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين مشيرا الى ان الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية وان ذلك سيساهم في دفع وتطوير العلاقات بين مصر و رومانيا في مختلف الأوجه.

وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، فقد احتفلا عام 2006 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث أن الروابط التي تجمع ما بين البلدين، تسبق تلك المدة الزمنية الـ(100 عام)، وشهدت تعاونا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.

الرئيس الرومانى بضيافة مجلسى النواب والشيوخ بعد لقاء السيسى اليوم

تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدرٍ كبير من الثبات والاستقرار، كما تحظى بمستوى عالٍ من التنسيق، وتتسم بتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.