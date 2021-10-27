/658400/بيصورني-عارية-تحت-تهديد-السلاح--فرح-أمام-محكمة-الأسرة-بعين-شمس

«بيصورني عاريا تحت تهديد السلاح على التليفون الخاص به .. وبيقولى لشغل عندي ».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «فرح» 29 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «أحمد»، 36 عامًا، أمام محكمة الأسرة عين شمس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية ربة منزل أمام محكمة الأسرة عين شمس

متجوزة بقالي سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي سنة، جواز صالونات، وعندي طفل واحد عنده 7 شهور، واحنا عشان ناس غلابة وعلى قد حالنا، ووافقت عليه على طول من غير مانسأل عليه، خدني بعد الزواج وعيشنا في القاهرة عشان أحنا من محافظة المنيا، وهو شغله في محافظة القاهرة، وانا قاعدة معاه لوحدي هنا، كان في أول شهر العسل لطيف وبيعاملني كويس جدا بس بعد كدا اتغير الحال».

بيجبرني على التصوير عاريا

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة عين شمس : «هو معاه فلوس كتير وده السبب اللي خلاني اتجوزه قولت هعيشني كويس من غير مأتحرم من أي حاجة، بدأ يطلب حاجات غريبة أوي، وبعد فترة أكتشفت إن في كاميرا في أوضة النوم، وواجهته بذلك وبقوله الكاميرا دي بتعمل إيه في غرفة النوم، قالي خليكي في حالك ملكيش دعوة، وراح خد الكاميرا وكسرها، انا هعمل كل حاجة على المكشوف ومش خايف منك، بعد كام يوم من الخناقة على الكاميرا أشترى تليفون جديد وبيجبرني على التصوير عاريا لشغل عنده واني مرفضش، أنا رفض طبعا ولما رفض هددني بالسلاح «مطواه» وقالي هفضحك أمام الناس كلها».

خدت ابني ومشيت من الشقة

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «أنا خوفت أوي وانتهزت الفرصة اللي راح فيها الشغل وخدت ابني ومشيت من الشقة بس مروحتش عند أهلي علشان ميعرفش وروحت عند صحبتي، ولجأت إلي محكمة الأسرة عين شمس لرفع دعوى خلع ضده».