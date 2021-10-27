/658401/أيمن-أبو-العلا-يشارك-فى-المائدة-المستديرة-حول-تأثير-الزيادة-السكانية-على-الاوضاع-الاجتماعية-والاقتصادية

شارك النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب أيمن أبو العلا فى دائرة المستديرة بشأن الزيادة السكانية

الزيادة السكانية

وذلك بحضور سفير المانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية، والنائب ظايمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، كما ضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية،.

كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية .

ودار النقاش حول اهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.

هذا واستقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، الرئيس الروماني فى مقر المجلس اليوم، حيث ترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، فقد احتفلا عام 2006 بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما حيث أن الروابط التي تجمع ما بين البلدين، تسبق تلك المدة الزمنية الـ(100 عام)، وشهدت تعاونا على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.