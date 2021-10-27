/658402/بيراميدز-يعلن-التعاقد-مع-شراكة-راعيا-رئيسيا-على-قميص-الفريق--تفاصيل

أعلن نادي بيراميدز اتفاقه بشكل رسمي مع MyWhoosh ليكون راعيا رئيسيا على قميص الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الجديد، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبدأ بيراميدز مشواره في الدوري في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، بمواجهة مصر المقاصة في إطار الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وMyWhoosh هو تطبيق مجاني يمكن توصيله بدراجتك في الأماكن الخارجية عن طريق جهاز ذكي أو تركيبه على جهاز في منزلك.

بداخل التطبيق يمكنك الاستمتاع بمزايا عديدة كالتحكم في السرعة أو الإعدادات البدنية، ويتيح لك التطبيق إمكانية إضافة الأصدقاء ، والعديد من راكبي الدراجات حتى يكنكم التنافس سويا ومشاركة النتائج عبر التطبيق.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبدالله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي.

وكان نادي بيراميدز تمكن في الصعود لهذا الدور بعدما تمكن أن يحقق الفوز على عزام التنزاني بهدف مقابل لاشئ بمجموع المبارتين.

أما المصري البورسعيدي فقد فاز بصعوبة بالغة أمام سلطات الموارد الأوغندي بهدف نظيف في مباراة العودة، بعد نهاية مباراة الذهاب بدون أهداف.

منافس بيراميدز بالكونفدرالية

وجاءت القرعة لفريق بيراميدز خلال هذا الدور التكميلي بمواجهة إيه إس مانياما الكونغولي، وتقام مباراة الذهاب بالكونغو، أما مباراة العودة بالقاهرة.

ما النادي المصري البورسعيدي سوف يواجه فريق ريفرز يونايتد النيجيري، في مباراة الدور التكميلي لبطولة الكونفدرالية، وتقام مباراة الذهاب بنيجيريا أما مباراة العودة بالإسكندرية.

وتقام مباريات الذهاب أحد أما 26، 27، 28 نوفمبر المقبل، أما مباريات العودة تقام أحد أيام 3، 4، 5 ديسمبر المقبل.