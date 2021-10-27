/658403/المقاولون-العرب-إستقرار-الإدارة-على-عماد-النحاس-الخطوة-الأول-للإستمرار

صرح محمد عادل المشرف العام علي الكوره بنادي المقاولون العرب عبر أون تايم سبورت: "أن استقرار إداره المقاولون العرب علي عماد النحاس كمدير فني للحفاظ علي الإستقرار داخل النادي".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعبر عن سعادته ببدايه الدوري وانها بدايه مشرقه من حيث جودة التصوير وتنظيم الجماهير داخل الملعب مؤكدا علي جهود الرابطه في تحقيق ذلك كما ناشد كلا من الأجهزة الفنيه واللاعيبه لضبط النفس في ظل وجود الجماهير لعدم تصدير المشاكل.

وحقق المقاولون العرب فوزا غاليا على نظيره الشرقية للدخان، مساء أمس الثلاثاء، بنتيجة 1-0، في إطار مسابقات الدوري المصري الممتاز ليحصد المقاولون أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري.

نتيجة المقاولون والشرقية للدخان

وفاز المقاولون العرب على الشرقية للدخان بهدف نظيف، خلال المباراة التي اقيمت بين الفريقين عصر أمس الثلاثاء، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

وتمكن ذئاب الجبل أن يحصدوا أول 3 نقاط هذا الموسم في بطولة الدوري المصري، وفشل الشرقة للدخان في حصد أول نقاط البطولة خلال المشاركة الأولى له في الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط ويتواجد في صدارة الدوري، أما الشرقية للدخان يظل في مؤخرة الجدول بدون نقاط.

رئيس رابطة الدوري

وجه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الشكر لكل من ساهم في ظهور اليوم الأول لبطولة الدوري الممتاز بشكل يليق بكرة القدم المصرية، ويأتي على رأسهم جميع مؤسسات الدولة المصرية ووزارة الداخلية بعد عودة الروح للمدرجات اليوم بتواجد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "هناك عمل كبير على تسويق بطولة الدوري المصري، وكان هناك تفهم لأزمة مباراة الزمالك وإنبي، وايضا الأهلي والإسماعيلي، ونبحث دائما عن الحلول وليس الأزمات، وتمكنا أن نقوم بتقديم الحلول الخاصة بمباراة الزمالك".

وزاد "العمل فقط من أجل كرة القدم المصرية، ولابد أن يكون هناك تركيز خلال الفترة القادمة من أجل إنهاء الأزمات للأندية، وأشكر خالد رفعت على تنظيم تيم السوشيال ميديا للرابطة وهذا الأمر كبداية فقط، والقادم أفضل، وهناك خطط كبيرة، ونهتم بالاقتراحات التي يتم إرسالها لنا عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك".

درع الدوري

وأكمل "سيكون هناك تغيير في شكل درع الدوري ولو البطولة، وهذا الأمر في الخطة على طاولة الاجتماعات ولدينا وقت جيد لنهاية الموسم للاستقرار على الوضع النهائي".

واختتم "أشكر الجميع على الإشادة، والصراحة ستكون الشئ الأساسي مع الجماهير ولا نخجل من أي شئ وسنعلن للجماهير على كل ما يحدث من أجل النهوض بكرة القدم المصرية".