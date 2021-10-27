/658406/إيهاب-جلال-يعلن-تشكيل-بيراميدز-أمام-مصر-المقاصة

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي المقاصة في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدوري الممتاز في نسخته الجديدة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - ناصر منسي - أحمد سامي - هشام محمد - إبراهيم حسن - أحمد فتحي - محمود صابر، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر.

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