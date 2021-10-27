صور- محافظ الإسكندرية يوجه بمراجعة معدات الصرف الصحى استعدادا لنوات الشتاء

جدة - نرمين السيد - تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، معدات شركة الصرف الصحى بمحطة التنقية الشرقية، لمتابعة جاهزية الشركة وجميع الأجهزة المعنية لمجابهة نوات الشتاء.





ووجه الشريف بمراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وذلك فى إطار خطة الإسكندرية، لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022.

وقال محافظ الإسكندرية إن المحافظة بدأت مبكرًا فى استعدادات استقبال موسم الشتاء، مؤكدًا وجود تنسيق تام وكامل بين الجهات التنفيذية لتجاوز أزمات النوات.

وأضاف المحافظ أنه تم تزويد محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحى الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة، بالإضافة إلى تمركز معدات الصرف الصحى بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقطات على مستوى المحافظة.