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جدة - نرمين السيد - ووصل عدد المرشحين إلى 9 مرشحين ليتم اختيار اثنان منهما للتجديد، وكان أبرز المرشحين؛ ياسر المصرى وسامح النادى من شركة الصيانة بمصر للطيران ووائل حسن وهناء حسن من الشركة القابضة ومحمد الحسن من قطاع الأمن بمصر للطيران.
يذكر أن عملية التصويت بدأت منذ التاسعة صباحا فى قطاع التدريب بمصر للطيران مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.
ودعا صندوق العاملين جميع أعضائه للإدلاء بأصواتهم كى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الانتخابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غلق التصويت فى صندوق العاملين بمصر للطيران وبدء الفرز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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