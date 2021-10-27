غلق التصويت فى صندوق العاملين بمصر للطيران وبدء الفرز

جدة - نرمين السيد - ووصل عدد المرشحين إلى 9 مرشحين ليتم اختيار اثنان منهما للتجديد، وكان أبرز المرشحين؛ ياسر المصرى وسامح النادى من شركة الصيانة بمصر للطيران ووائل حسن وهناء حسن من الشركة القابضة ومحمد الحسن من قطاع الأمن بمصر للطيران.

يذكر أن عملية التصويت بدأت منذ التاسعة صباحا فى قطاع التدريب بمصر للطيران مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.

ودعا صندوق العاملين جميع أعضائه للإدلاء بأصواتهم كى يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الانتخابية.