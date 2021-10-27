حفل استقبال بسفارتنا بالنرويج على هامش مهرجان السينما لعرض أفلام يوسف شاهين

جدة - نرمين السيد - أقام السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية بالنرويج، حفل استقبال شارك فيه سفيرًا فلسطين والجزائر لدى النرويج، ومجموعة من السياسيين النرويجيين على هامش عرض فيلم الناصر صلاح الدين فى إحدى دور السينما بوسط العاصمة النرويجية فى إطار مهرجان السينما لعرض أفلام المُخرج المصرى الراحل يوسف شاهين.





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