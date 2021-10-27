تجهيز طائرة بديلة لمصر للطيران للإقلاع لموسكو بعد التأكد من سلبية التهديد

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران أنه عقب هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم 729 MS، من طراز A220-300، تم التأكد من سلبية التهديد عقب مراجعة الإجراءات الأمنية، وتم استقبال الركاب والتعامل مع الموقف من قبل فريق Sat Team وكافة الجهات المعنية لحين الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بتجهيز واقلاع طائرة بديلة من مطار القاهرة الى مطار موسكو.





أكدت شركة مصر للطيران، أنه تم عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة وتم عودة الرحلة بعد إقلاعها من مطار القاهرة بحوالى 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكد مصدر مسؤول هبطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، بعد أن تلقى قائد الطائرة رسالة تهديد على أحد مقاعد الركاب.

وأضاف المصدر، إن طائرة ركاب مصر للطيران رحلة رقم 729 المتجهة من القاهرة إلى موسكو أطلقت إنذارا عاجلا بعد إقلاعها يفيد أنها تريد العودة الى مطار القاهرة بعد المغادرة.

وأفادت المصادر، بأنه تم إطلاق الإنذار بعد حوالى نصف ساعة من الإقلاع فوق البحر الأبيض المتوسط، يؤكد وجود رسالة تهديد على كراسى أحد الركاب حيث هبطت الطائرة والتى تحمل حروف SU-GEZ إلى مطار القاهرة وبلغ عدد الركاب 96 راكبا.

تم سحب الطائرة بعد هبوطها إلى ممر الطوارئ وقامت السلطات بتفتيشها بواسطة الكلاب البوليسية المدربة ورجال الأمن وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.