سفارتنا بـولينجتون تعقد حوار مائدة مستديرة حول آخر تطورات جهود التنمية بمصر

جدة - نرمين السيد - عقدت السفارة المصرية فى ولينجتون بالتعاون مع المعهد النيوزيلندى للشئون الدولية حوار مائدة مستديرة حول آخر تطورات جهود التنمية فى مصر، حيث قامت السفيرة دينا الصيحى باستعراض أبرز المبادرات الوطنية مثل حياة كريمة، و100 مليون صحة، والقضاء على العشوائيات، وغيرها من المبادرات الوطنية التى تعكس تضافر جهود مؤسسات المصرية لتحسين حياة المواطن وتوفير سُبل العيش الكريم له.





كما تناولت التطور الذى تشهده قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والبنية التحتيه فى مصر، وتطرقت أيضًا إلى أهم المشروعات القومية لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة. تضمنت الفعالية كذلك تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن علاقات مصر بدول الجوار، ومستجدات قضية سد النهضة، بالإضافة إلى استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى وتعريف الحضور بمقاصد مصر السياحية الجديدة وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير.

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