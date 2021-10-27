رياح وأمطار.. تفاصيل طقس الخميس

جدة - نرمين السيد - وعن حالة الطقس ليلا تشهد البلاد طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس غدا الخميس، تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى هو الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضح خبراء الطقس أن البلاد تشهد غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر "حلايب وشلاتين" على فترات متقطعه بنسبه من 20% إلى 30% تقريبا.

وتهب رياح شمالية شرقية على البلاد على شمال غرب الجمهورية والسواحل الشمالية والصعيد، يصحبها هبات نشطة أحيانا على بعض المناطق، وعلى باقى الأنحاء شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، يصحبها هبات نشطة على منطقة خليج السويس.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد غدا الخميس كالتالى:

القاهرة الكبرى العظمى 86 والصغرى 30

السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40

شمال الصعيد العظمى 49 والصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على مختلف المدن المصرية:

القاهرة 32 - 19

الإسكندرية 30 - 20

وادى النطرون 30 - 19

طنطا 30 - 19

شبين الكوم 30 - 19

دمنهور 29 - 20

بلطيم 29 - 20

مطروح 27 - 19

السلوم 26 - 14

سيوة 28 - 17

بورسعيد 31 - 23

دمياط 30 - 20

الزقازيق 30 - 19

المنصورة 30 - 19

الإسماعيلية 31 - 19

السويس 30 - 20

العريش 29 - 19

رفح 29 - 20

رأس سدر 32 - 18

نخل 28 - 10

نويبع 29 - 23

طابا 28 - 20

كاترين 26 - 11

الطور 28 - 18

شرم الشيخ 31 - 23

الغردقة 32 - 23

مرسى علم 31 - 20

الفيوم 34 - 16

بنى سويف 34 - 16

المنيا 35 - 17

أسيوط 35 - 18

سوهاج 34 - 17

قنا 34 - 17

الأقصر 36 - 17

أسوان 36 - 19

إدفو 36 - 19

أبو سمبل 36 - 19

الوادى الجديد 37 - 19

شلاتين 32 - 20

أبو رماد 30 - 19

حلايب 29 - 20

رأس حدربة 28 - 19