قنصل روسيا: موسكو تسعى لزيادة عدد الرحلات الجوية مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال قنصل دولة روسيا بمحافظة الإسكندرية، كارين فاسيليان، إن روسيا تسعى لتطوير التعاون السياحى مع مصر وزيادة عدد الرحلات الجوية، فضلاً عن تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار بين البلدين، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الروسية، وأن مصر دولة متفردة بالنسبة لروسيا.





وأضاف القنصل الروسى، على هامش استضافته بالغرفة التجارية المصرية فى الإسكندرية اليوم الأربعاء، أن هناك رؤية مستقبلية لتنفيذ العديد من الاتفاقيات والشراكات لدعم وتعزيز العلاقات مع مصر، وجذب القطاع الخاص الروسى للسوق المصرى، مؤكدًا أن هناك العديد من الشركات الروسية لديها الرغبة فى فتح أسواق جديدة ومشاريع بمصر. وأشار إلى أن السياحة الروسية إلى مصر تشهد حالة من الانتعاش، فعدد السياح الروس تضاعف فى الشهور الأخيرة مقارنة ببداية العام، خاصة السياحة إلى مدينة شرم الشيخ.

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