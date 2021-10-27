افصل واسمع.. النشرة المرورية: كثافات بطريق صلاح سالم وكورنيش المعادى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات عند محور أبى قير بمنطقتى كفر عبده وميدان الوزارة، وهناك أيضا بعض الأحجام بكوبرى 14 مايو، إضافة إلى بعض الأحجام بمحور محرم بك.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة لاسيما فى شارع المشاية وتقاطعه مع شارع صلاح سالم وشارع بورسعيد.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

وبين أنه فى محافظة القليوبية يوجد بعض الكثافات أمام القادم من محطة شبرا الخيمة وميدان المؤسسة فى اتجاه الطريق الزراعى وأسفل الدائرى.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند منطقة المرج، والمنيب والكنيسة، والبساتين ومنزل الأتوستراد، وطالب بسلوك نفق كارفور لتجنب الأحجام".

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع الهرم، للمتجه إلى المريوك، لذا يفضل سلوك شارع فيصل.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وشهدت محافظة القاهرة كثافات مرورية عالية فى محور صلاح سالم، لذا يفضل سلوك محور النصر.

كما نصح صابر بسلوك محور الوفاء والأمل، أو محور شنزو آبى، والذى ينقل الحركة المرورية حتى القاهرة الجديدة وطريق السويس.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، واستخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

كما نوه بوجود كثافات مرورية عالية انحسرت فى كورنيش النيل للقادم من المعادى، والمتجه إلى أثر النبى وطالب بسلوك مناطق الأوتوستراد.