موعد الكشف الطبى لمعاونى النيابة الإدارية الجدد

جدة - نرمين السيد - قررت النيابة الادارية إجراء الكشف الطبى لمعاونى النيابة الإدارية دفعتى 2013، 2014 بمصلحة الطب الشرعى بزينهم بجوار محكمة جنوب القاهرة، أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 30، 31 / 10/ 2021، 1 / 11 /2021.





وأوضحت النيابة أنه يجب مراعاة الالتزام بالحضور فى المواعيد المحددة، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى، بطاقة دفع اليكترونى يوجد بها مبلغ أكثر من 500 جنية، لسداد مصروفات الكشف الطبى بمصلحة الطب الشرعى، وضرورة مراعاة الاجراءات الاحترازية اللازمة. وأشارت النيابة فى بيانها أنه لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبى بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم تسليم العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبى المشار إليه.

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