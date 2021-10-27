«نادى ربهُ» ستيني يفارق الحياة أثناء الأذان.. والمصلين: كان صالحًا

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باتجاه القِبلة توجه الحاج حسني محمود، لتأدية الأذان وعند مجئ نطق «حي على الصلاة» من الآذان توقف فجأة وسقط أمام القبلة.

دوت الخليج

ستيني يفارق الحياة أثناء الصلاة

الوفاة أثناء السجود من علامات حسن الخاتمة، وفقًا لما أشارت إليه دار الإفتاء، الأمر الذى دفع المصلين فى المسجد للتبشير بدخول الحاج حسني محمود الجنة، باعتباره نطق الشهادة قبل الوفاة مباشرة.

الحاج حسني محمود سعيد، الذى توفى أثناء رفع الآذان يبلغ من العمر 66 عام، وسقط فجأة أثناء صلاة الفجر باتجاه القبلة، وانطلاقًا من هذا ذكر الكثير من المواطنين محاسنه وصفاته التى امتاز بها، حيث أشاروا إلى أنه كان طيب القلب والخلق.

وهو فى سن السادسة والستين، كان الحاج حسني محمود سعيد يتجه يوميًا إلى المسجد لإقامة صلاة الفجر التى حرص على قيامها يوميًا، وفى حديث لأبنه قال:" أوصانا والدي بأن نتمسك ببعضنا البعض، وذلك قبل وفاته بيوم واحد مشددًا على أن تكون العائلة متماسكة ومترابطة".

فى المنوفية عمت حالة من الحزن على الحاج حسني محمود سعيد، الذى كان ودودًا وصادقًا إلى حد بعيد ويحرص دومًا على تأدية الصوات فى ميعادها.