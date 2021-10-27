موعد عيد الفطر 2022 وأول أيام شهر رمضان، محل اهتمام للكثير من المواطنين فى مصر والعالم العربي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج

موعد عيد الفطر 2022 وأول أيام شهر رمضان

وتشهد الشهور المقبل عددًا من أيام الإجازات ومنها عيد الفطر المبارك، حيث تقوم الحكومة وبشكل دورى فى ذلك التوقيت بإتاحة إجازة للعاملين فى الجهاز الإدارى والخاص.

ويأتى عيد الفطر المبارك مباشرة عقب شهر رمضان الكريم، حيث يتم استطلاع هلال شهر رمضان الكريم عام 1443، من قبل البحوث الفلكية، والذى من المتوقع أن يكون بعد 236 يومًا.

والوسيلة التى من خلالها يتم تحديد ميعاد عيد الفطر تكون بالطرق الشرعية، وهو ما تتبعه العديد من الدول الإسلامية حيث أنه إذا كان يوم الحادي عشر من شهر مايو يتوافق مع التاسع والعشرين من شهر رمضان.

تعرف على موعد عيد الفطر 2022

ويأخذ عيد الفطر المباك طابعًا خاصًا وذلك بعد صيام شهر كامل، وهو شهر رمضان، ومن ثم يأتي عيد الفطر المبارك فى شهر شوال.

وللمصريين طقوسًا خاصة بشأن عيد الفطر المبارك، حيث يتوجه الآلاف من المسلمين إلى الباحات الواسعة لتأدية صلاة العيد ومن ثم تلاوة القرآن الكريم، والإفطار.

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ويتبع المصريين والمسلمين فى العالم العربي طقوسًا تاريخية فى شهر رمضان الكريم، وهى أيام «مفترجة» يستقبلها الجميع فى سعادة وفرح بالغ.