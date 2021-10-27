/658407/الداخلية-تكشف-ملابسات-وقوع-مشاجرة-أمام-إحدى-المدارس-بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، لمشاجرة أمام إحدى المدارس الإعدادية بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية.

دوت الخليج

تفاصيل الواقعة

بالفحص اتضح أنه بعد إنتهاء اليوم الدراسى وخروج الطلاب من المدرسة المشار إليها وقيام طالبَين بالمزاح ودفع أحدهما للآخر نحو دراجة نارية مارة أمام المدرسة مما أدى إلى قيام قائدها بنهرهما والتعدى عليهما بالسب والشتم، على أثر ذلك قام عدد من أصدقائهما وذويهما المتواجدين بالمكان بمناصرتهما وتعدى كلٍ من الطرفين على بعضهم البعض بالضرب على النحو الوارد بمقطع الفيديو.. ولم يتم تحرير أى محضر بالواقعة من كلا الطرفين.

تحديد هوية الطالبَين وذويهما وأصدقائهما

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد هوية الطالبَين وذويهما وأصدقائهما الظاهرين بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفحص، وقرروا بعدم علمهم بهوية قائد الدراجة النارية.