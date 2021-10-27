/658409/الدوري-المصري-تشكيل-مصر-المقاصة-أمام-بيراميدز

أعلن تامر مصطفي المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيلة فريقه لمبارته أمام بيراميدز ضمن الجوله الأولي من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز ومصر المقاصة في الساعة الخامسة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ملعب الفريق السماوي.

تشكيل مصر المقاصة أمام بيراميدز:

حراسه المرامي:محمد مجدي.

في خط الدفاع: على فتحى ، أحمد صبيحه ، على المصرى ، محمود عقل.

في خط الوسط: سيرجى أيريك ، اتولى جوزيف ، أحمد منعم.

في الهجوم: جون أفيرى ، هشام شعبان.

تشكيل بيراميدز أمام مصر المقاصة:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس

قائمة مصر المقاصة أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس - ناصر منسي.

بكري سليم لرابطة الأندية

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لفريق مصر المقاصة، أنه يهنئ رابطة الأندية المحترفة بع ظهور حفل قرعة الدوري المصري بشكل مبهر للغاية أمام الجميع.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" حصلنا على الموافقة من أجل لعب مباريات الفريق في الموسم الجديد بملعب الفيوم، وتواجدنا في بطولة أفريقيا على هذا الملعب، وكان هناك ترحيب كبير، وجماهير الفيوم حصلت على أفضل جماهير في مصر لمدة 3 مواسم على التوالي، وأنه ليست هناك أي مشكلة في الظهور هناك".

وواصل" العودة لملعب الفيوم ستكون فارقة للغاية، ونوافق على عدم لعب مباريات الأهلي والزمالك على ملاعبنا نظرا للظروف والقرارات الفنية، وجماهير الفيوم كانت تدعم الاتحاد السكندري في إحدى الفترات".

واختتم: " مصر المقاصة لديها استعداد تام لاستضافة جميع الفرق على ملعب الفيوم، بما فيهم الأهلي والزمالك، وليس هناك أي مداخيل للمادي حاليا سوى من الملاك بعد فسخ العقد مع مصر للمقاصة، والاعتماد حاليا على الجهود الذاتية".